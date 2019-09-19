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Дождь и до плюс 10 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2019, 12:04
Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков, что в выходные в Москве и Подмосковье при облачной погоде ожидается дождь максимальная температура воздуха днем составит плюс 10 градусов.
Синенков подчеркнул, что в выходные дни погода будет очень изменчивой. В субботу практически будет без осадков, переменная облачность. Но температуры будут прохладные в пределах плюс 10 градусов. При этом в ночные часы температура будет отпускать до плюс 2-4 градусов в столице, от 0 до плюс 5 градусов по области.
Он отметил, что характер погоды в ночь на воскресенье будет определяться достаточно большим циклоном, центр которого пройдет через Ладожское озеро.
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