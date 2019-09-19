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Систему центра управления в кризисных ситуациях могут внедрить в селах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2019, 12:06
Как рассказал представитель ФКУ НЦУКС МЧС России Сергей Качанов, что в подмосковных селах и деревнях Московской области могут внедрить систему «Умный город», в рамках которой жители смогут сообщать о происшествиях в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Отмечается, что 19 сентября во Дворце спорта «Триумф» Люберец стартовал учебно-методический сбор руководителей ЕДДС со всего Подмосковья. В его рамках обсудят повышение успешности оказания помощи людям при помощи служб. Качанов рассказал в своем докладе о работе ЦУКС.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) должна «говорить на одном языке» с центром управления в кризисных ситуациях. Это все должно решаться созданием единой базы данных и подготовкой документов. Все это позволит завести службу туда, где не планировалось ее создание – в села и деревни.
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