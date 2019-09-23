23сентября 2019
понедельник
|
«Оранжевый» уровень опасности погоды из‑за заморозков объявили в Московском регионе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Сентября 2019, 12:13
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Москве и Подмосковье в ночь на вторник объявили «оранжевый» уровень опасности погоды, ожидаются заморозки.
Отмечается, что «оранжевый» – это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Московском регионе предупреждение будет действовать с 00:00 до 07:00 24 сентября. Местами ожидаются заморозки от минус 1 до минус 3 градусов.
Также в Московском регионе ожидается сильный ветер в период с 22:00 23 сентября до 22:00 24 сентября.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
вечером +3 +5 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры