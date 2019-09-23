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В Дзержинском разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад
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Общество — 23 Сентября 2019, 12:16
Как информируется в группе отряда в соцсети «ВКонтакте», что добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают мужчину в Дзержинском и Богородском горокруге. Он не выходит на связь с 17 сентября.
Уточняется, что пропал Виниченко Александр Романович, 22 года, поселок Рыбхоз Богородского горокруга, а также горокруг Дзержинский. 17 сентября 2019 года последний раз выходил на связь.
Рост пропавшего 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него карие глаза и темно-русые волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».
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