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Организованный туризм вырос в Подмосковье на 7% в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2019, 10:45
Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, что спрос на организованные экскурсионные туры в Московской области увеличился до 7% в 2019 году.
Ломидзе подчеркнула, что на 5-7% повысился прирост спроса в организованном сегменте на экскурсионные поездки по Московской области.
Она отметила, что самыми популярными туристическими направлениями в Подмосковье являются «Новый Иерусалим» в Истре, а также Серпухов, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.
В Подмосковье едут чаще на уикенд, но с другой стороны летом есть отели, где московские семьи вывозят детей с бабушками и дедушками, это может быть от двух недель до месяца.
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