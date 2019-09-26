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В Балашихе более 11 суток разыскивают пропавшего 37‑летнего мужчину
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Сентября 2019, 12:02
Как информируется в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», что в Балашихе ищут 37-летнего Сергея Гладких, местонахождение которого неизвестно с 15 сентября..
Отмечается, что пропал 37-летний Сергей Викторович Гладких, городской округ Балашиха, Московская область. С 15 сентября его местонахождение неизвестно.
Рост Гладких 165 сантиметров, он плотного телосложения, волосы русые с залысинами, глаза серые. О том, какая была на нем одежда – неизвестно.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».
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