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Новое пожарное депо открыли в поселке Малаховка Люберец
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Общество — 2 Октября 2019, 12:09
2 октября в поселке Малаховка открылось пожарное депо №231 пожарной части Люберецкого территориального управления.
Отмечается, что новое депо располагается по адресу: улица Карла Либкнехта, дом №2/1.
Глава горокруга Владимир Ружицкий подчеркнул, что в жизни случаются такие печальные события, как возгорания, пожары, и от этого, к сожалению, никто не застрахован. Когда подобное происходит, тогда нужна незамедлительная реакция служб.
В новом депо будет работать пожарный расчет в составе 41 человека.
На открытии депо Ружицкий вручил его сотрудникам две бензопилы. Также сотрудники пожарного депо получили новый радиотелефон и кондиционер.
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