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Мокрый снег ожидается в Московском регионе в первые выходные октября
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Октября 2019, 12:14
Как информирует Гидрометцентр России, что в выходные в Подмосковье и Москве будет прохладно, дневная температура 5 октября составит 8-10 градусов, 6 октября – всего 3-5 градусов, ожидаются дождь и мокрый снег.
Отмечается, что похолодание в регионе начнется 4 октября. В течение суток температура составит 12-15 градусов, будет облачно, пройдет дождь, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.
В ночь на 5 октября будет 5-7 градусов, днем — 8-10. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами пройдет дождь, ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду, а днем будет преимущественно без осадков.
Шестого октября будет облачно, днем ожидаются дождь и мокрый снег. Скорость порывистого ветра составит 12-17 метров в секунду. Температура в течение суток составит плюс 3-5 градусов.
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