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Грибы в Подмосковье можно будет собирать до начала ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Октября 2019, 12:23
Как проинформировал кандидат биологических наук Михаил Вишневский, что в середине октября в Московской области ожидается очередная грибная волна, которая продлится до наступления холодов в начале ноября, при этом ядовитых грибов будет уже меньше, чем летом.
Вишневский подчеркнул, что для грибов совершенно нормальная погода, для них нет дискомфорта в температуре до плюс 3 - 5 градусов. С учетом того, как распределились холода и дожди, где-то с середины октября пойдет нормальная грибная волна, и она уйдет в начале ноября.
Он добавил, что с приходом холодов многие грибы станут «безопаснее» для новичков.
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