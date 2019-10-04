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«Желтый» уровень опасности из‑за дождя объявили в Московском регионе на 4–5 октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2019, 12:19
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве на 4 и 5 октября объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя.
Отмечается, что «Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Этот уровень погодной опасности действует в Подмосковье до 03:00 5 октября, а в столице – до 00:00 5 октября.
4 октября в Московском регионе ожидаются дожди, воздух прогреется до 12 градусов, влажность достигнет отметки в 70-75%.
Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.
В ночь на 5 октября будет облачно, местами пройдет дождь.
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