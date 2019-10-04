04октября 2019
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Несколько улиц в микрорайоне Домодедова в пятницу останутся без света
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2019, 12:23
Как информируется на официальном сайте администрации городского округа, что на нескольких улицах в микрорайоне Востряково подмосковного Домодедова 4 октября с 9:00 до 17:00 ожидается отключение электричества.
Отмечается, что в связи с проведением плановых работ по выправке опоры ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Востряково, улицы 2-я Одинцовская, Кирова, Одинцовская, Пушкина, Чехова.
Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.
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