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На 35 тыс детей из многодетных семей Подмосковья оформили выплату на школьную форму
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Октября 2019, 12:22
Как информирует пресс-служба министерства социального развития Московской области, что в Подмосковье детям из многодетных семей оформили выплаты на школьную форму на сумму порядка 105 миллионов рублей.
Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что на сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена на 35000 детей из многодетных семей на общую сумму порядка 105 миллионов рублей. Размер выплаты составляет 3000 рублей.
Чтобы получить выплату многодетным родителям нужно лишь предоставить справку о том, что их ребенок учится в школе Подмосковья. При этом они раз в год могут получить выплату на каждого ребенка, который учится в школе Московской области.
Всего в многодетных семьях региона воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста.
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