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Сильный ветер и до плюс 11 градусов ожидается в Московском регионе на текущей неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Октября 2019, 12:27
Как рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что на текущей неделе в Подмосковье и Москве ожидается потепление до 10-11 градусов, прогнозируются дожди и ветер с порывами до 10 метров в секунду.
Он добавил, что 7 и 8 октября в регионе температура зафиксируется на отметке от 3 до 5 градусов. 9 октября ожидается потепление до 6 градусов. 10 и 11 октября воздух прогреется до 10-11 градусов.
Практически во все дни недели в Подмосковье и Москве ожидаются дожди и ветер с порывами до 8-10 метров в секунду.
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