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Температура в Подмосковье в минувшую ночь упала до минус 1,9 градуса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2019, 13:10
Как информируется на сайте «Метеовести», что в прошедшую ночь заморозки были отмечены практически по всему Подмосковью, холоднее всего было в Чехове, там температура составила минус 1,9 градуса.
Отмечается, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным на 9 часов утра, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 0,4 градуса – облака вновь уберегли столицу от заморозков.
Циклон, кружащий над севером Европейской России, начинает заполняться, а ведущие потоки в атмосфере разворачиваются на западные румбы. Уже завтра в Москве начнется небольшое потепление.
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