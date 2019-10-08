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В Подмосковье приобретут дополнительные беспилотники для обнаружения лесных пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2019, 13:13
Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, что дополнительные беспилотники для оперативного обнаружения лесных пожаров планируют закупить в Подмосковье.
Как подчеркнул Советников, что сейчас используется 38 беспилотников, а в следующем году планируется еще семь закупить.
Он отметил, что беспилотники используют для оперативного обнаружения пожаров и ликвидации возгораний.
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