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11 человек с признаками инфекций выявили в ходе проверок аэропортов Московского региона
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Общество — 8 Октября 2019, 16:04
Как информируется на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области, что во время санитарно-карантинного контроля в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский в сентябре выявили 11 человек с признаками инфекционных болезней.
Отмечается, что санитарно-карантинный контроль лиц (пассажиров и членов экипажей), транспортных средств и подконтрольных товаров в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский проводят в круглосуточном режиме с использованием бесконтактной термометрии прибывших лиц.
За сентябрь 2019 года должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский, был осуществлен санитарно-карантинный контроль в отношении 1833 воздушных судов, 405027 членов экипажей и пассажиров. По результатам проведенного санитарно-карантинного контроля было выявлено 11 человек с признаками инфекционных болезней.
Во всех случаях провели комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий. При этом случаев особо опасных инфекционных заболеваний зарегистрировано не было.
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