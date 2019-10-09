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Более 1,3 млн жителей Подмосковья сдали анализ на ВИЧ в 2019 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2019, 12:10
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона, что за 9 месяцев 2019 года скрининговое тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 1,3 миллиона жителей Московской области.
Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова подчеркнула, что забота о своем здоровье начинается с малого, в том числе с информации о собственном ВИЧ-статусе. Ежемесячно в Подмосковье порядка 150 тысяч человек проходят скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию.
Она добавила, что сдать анализ бесплатно и анонимно можно в поликлиниках по месту жительства, в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в мобильных комплексах тестирования на ВИЧ, которые регулярно выезжают в муниципальные образования Подмосковья.
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