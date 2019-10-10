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Форум для замещающих семей пройдет в Подмосковье 14 октября
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Октября 2019, 12:14
Как информирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что в доме правительства Московской области 14 октября пройдет подмосковный форум для замещающих семей.
Забралова подчеркнула, что в работе пленарного заседания примут участие руководители профильных министерств и ведомств, свои проекты представят члены совета приемных родителей Подмосковья. Также участников ждет работа четырех дискуссионных площадок, где рассмотрят ключевые вопросы воспитания и защиты прав детей-сирот.
Модераторами площадок выступят ведущие эксперты в сфере образования, семейного воспитания, психологии и права. Кроме того, для гостей мероприятия будет работать фотовыставка приемных семей региона.
Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте усыновления в Московской области.
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