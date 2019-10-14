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«Желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра объявили в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Октября 2019, 12:17
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра.
Отмечается, что «желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Данный уровень погодной опасности в Подмосковье и Москве объявили из-за ветра в период с 15:00 в понедельник до 06:00 во вторник.
В остальных регионах ЦФО предупреждение не требуется.
В Московском регионе в понедельник ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь.
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