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Шесть артиллерийских снарядов времен ВОВ нашли в Рузском округе
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Общество — 14 Октября 2019, 12:20
Как информируется на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области, что в Рузском городском округе нашли шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, боеприпасы не представляют угрозы для жизнедеятельности населения.
Отмечается, что 13 октября в 12:30 от оперативного дежурного ЕДДС по муниципалитету в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении шести артиллерийских снарядов времен ВОВ по адресу: поселок Тучково, улица Петрова.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД города Руза. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 14 октября.
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