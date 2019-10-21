21октября 2019
понедельник
|
В Подмосковье заработала новая система целевого набора абитуриентов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Октября 2019, 12:03
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что при поступлении в вузы Московской области с 2019 года начали действовать новые требования при целевом наборе.
Забралова подчеркнула, что с этого года до заключения целевого договора с будущими абитуриентами проводится профориентационная работа, благодаря которой значительно повысился уровень подготовки и осознанности будущих студентов.
По ее словам, в 2019 году по договору о целевом обучении поступило 929 абитуриентов, что составляет 25% от общего количества первокурсников.
Теперь квота устанавливается правительством Московской области с учетом потребности экономики Подмосковья в квалифицированных кадрах.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
ночью +8 +10 утром +8 +10
Котировки
Партнеры