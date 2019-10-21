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Пункты приема донорской крови в Подмосковье теперь можно посмотреть на интерактивной карте
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2019, 12:07
На официальном портале правительства Московской области разместили карту станций переливания крови для доноров Подмосковья.
Отмечается, что на карте указаны станции переливания крови и отделения трансфузиологии при больницах и поликлиниках. В описании каждого объекта можно посмотреть контакты медицинских учреждений.
Донорская кровь необходима при проведении операций, тяжелых травмах и заболеваниях. Донорами могут стать все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. При себе необходимо будет иметь паспорт.
В Подмосковье за 8 месяцев организации службы крови заготовили более 39 тонн донорской крови и ее компонентов.
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