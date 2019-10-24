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Казачьи общества смогут брать в аренду землю без торгов в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Октября 2019, 12:12
Мособлдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому разрешила предоставлять в аренду казачьим обществам земельные участки без торгов в восьми муниципалитетах Подмосковья.
Как подчеркнул зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин, что земельные участки находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются казачьим обществам в аренду без проведения торгов для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ.
Он уточнил, что участки могут предоставлять на территории городских округов Богородский, Подольск, Рошаль, Ленинский, Можайский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Раменский.
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