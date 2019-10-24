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Около 3 тыс навигационных указателей установят на станциях первых двух МЦД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Октября 2019, 12:16
Как рассказал директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев, что на станции «Одинцово» Белорусского направления МЖД приступили к установке новой навигации Московских центральных диаметров (МЦД), всего на МЦД-1 и МЦД-2 установят около 3000 указателей.
Царев подчеркнул, что все работы по установке навигационных указателей на первых двух Московских центральных диаметров завершат к открытию МЦД.
В свою очередь заместитель главы пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина уточнила, что в Московском метрополитене также идут работы по обновлению навигации в рамках интеграции МЦД с метро. Всего в подземке будет заменено более 60 тысяч указателей.
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