24октября 2019
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Кратковременный дождь и до 13 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Октября 2019, 12:19
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 24 октября Москва и Подмосковье окажутся на северо-восточной периферии антициклона, вдоль которого пройдут атмосферные фронты, температура воздуха в регионе составит до 13 градусов тепла, также ожидается небольшой дождь.
Отмечается, что максимальная температура в столице 11-13 градусов, по области 8-13 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.
Относительная влажность высокая, около 70%. При облачной погоде с прояснениями местами прольется небольшой дождь.
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