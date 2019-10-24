24октября 2019
четверг
|
Подмосковье лидирует по числу заявок на участие в олимпиаде кружкового движения НТИ
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Октября 2019, 12:24
Как информирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что более 12000 заявок уже подали подмосковные школьники на участие в олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), что вывело Подмосковье в лидеры по данному показателю.
Отмечается, что всего на участие в олимпиаде подали заявки 56000 ребят из 84 регионов России.
Забралова подчеркнула, что с начала нового учебного года в подмосковные кружки зачислено уже 205 тысяч детей. Всего в кружках на сегодняшний день занимаются свыше 750 тысяч школьников. С каждым годом все больше ребят приходят обучаться интересным направлениям во внеурочное время.
Регистрация на олимпиаду для учеников 8-11 классов открыта до 30 октября. Регистрация учащихся 5-7 классов на олимпиаду кружкового движения «НТИ.Junior» завершается 27 октября, очные финалы пройдут в ноябре-декабре в 16 регионах России.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +7 +9 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры