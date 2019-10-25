25октября 2019
пятница
|
Мину времен ВОВ обнаружили в Дмитровском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Октября 2019, 12:05
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что мину времен Великой Отечественной войны нашли в деревне подмосковного Дмитровского городского округа, боеприпас был уничтожен.
Отмечается, что 24 октября в 10:50 поступил сигнал об обнаружении мины времен ВОВ по адресу: Дмитровский округ, деревня Подчерково, дом 24. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
На месте обнаружения боеприпаса Дмитровское ОМВД выставило охрану. В этот же день боеприпас был изъят и уничтожен силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспаса».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +6 +8 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры