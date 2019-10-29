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Порядка 1,5 тыс рабочих мест создадут в Подмосковье до конца года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Октября 2019, 12:11
Как проинформировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов на заседании регионального правительства, что до конца года в Подмосковье планируют создать 1500 рабочих мест.
Хромов подчеркнул, что план этого года — 1,5 тысячи новых рабочих мест. Ставим перед собой на 2021 год задачу — в год вводить 2,5 тысячи рабочих мест.
По его словам, за четыре года только в агропромышленном комплексе Московской области было создано более 10 тысяч рабочих мест.
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