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До плюс 7 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Октября 2019, 12:21
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 29 октября в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 7 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов небольшого циклона, который закрутится в районе Псковской области. При облачной погоде временами пройдет дождь. Максимальная температура в Москве - 5-7 градусов, по области - 2-7 градусов.
Ветер будет дуть юго-западного, западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.
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