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Высота снежного покрова на западе Подмосковья достигла 3 сантиметров
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Октября 2019, 12:08
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Московском регионе днем 29 октября прошли последние в текущем месяце дожди, а в ночь на среду начался снег, и в результате местами в Подмосковье образовался снежный покров в 2-3 сантиметра.
Отмечается, что накануне днем больше всего осадков выпало на севере и северо-западе Москвы и области, местами их количество составило 6-8 миллиметров.
В среду в регионе ожидается слабоотрицательная температура. Пройдет снег, атмосферное давление начнет расти.
В последний день октября осадков не ожидается, но станет холоднее. Ночью в Москве будет минус 4-2 градуса, днем — минус 2 – 0, в центре воздух прогреется до плюс 1.
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