31октября 2019
четверг
|
Свыше 15 тыс км подмосковных дорог обработали против обледенения за сутки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 31 Октября 2019, 12:12
Как проинформировала пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что за прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья очистили и обработали пескосоляной смесью свыше 15000 километров дорог.
Отмечается, что в работах было задействовано 637 единиц спецтехники. Наибольшее количество осадков выпало в Павловском Посаде, Коломне и Серпухове.
На территории Московской области местами отмечается температура до минус 5 градусов, на дорогах региона возможна гололедица.
Всем участникам дорожного движения посоветовали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -3 -5 ночью -2 -4
Котировки
Партнеры