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Боеприпас времен ВОВ нашли в Наро‑Фоминском округе
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Общество — 31 Октября 2019, 12:21
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в городе Верея Наро-Фоминского горокруга Подмосковья нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что в 18:30 30 октября от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Наро-Фоминский городской округ, город Верея, Солнечная улица, дом 6.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Наро-Фоминского городского округа. Изъятие и уничтожение запланировано силами министерства обороны РФ на 31 октября.
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