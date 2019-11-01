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«Желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Московском регионе по 2 ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2019, 12:10
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до утра 2 ноября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Этот уровень погодной опасности на территории Московской области и столицы объявили до 10:00 2 ноября.
«Желтый» уровень объявили также в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Калужской и Орловской областях.
02.11.2019 в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ночью и утром образуется гололедица. Температура ночью составит минус 3-1 градус, днем — плюс 1-3.
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