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Легкие ДТП в Подмосковье теперь можно оформить без заполнения бланков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2019, 12:19
Как информируют «Известия», что с 1 ноября водители четырех регионов России (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область) могут обойтись без заполнения бланков при оформлении легких дорожных аварий.
Отмечается, что оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, можно в том случае, если в ДТП было только два участника, при этом обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения — и у всех участников оформлено ОСАГО.
До этого в таких случаях для обращения в страховую компанию требовалось заполнить бланки на бумаге. В сентябре правительство РФ приняло постановление, которым уточнило порядок передачи данных о ДТП страховщикам. Отныне сделать это можно также через электронные устройства (телематическое устройство, «ЭРА-ГЛОНАСС») или через приложение «Госуслуги».
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