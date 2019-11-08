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17 боеприпасов времен ВОВ обнаружили в Рузе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2019, 12:18
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, что в подмосковной Рузе нашли 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Отмечается, что в 18:20 7 ноября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Руза в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении 17 боеприпасов времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Выставлена охрана силами ОМВД Рузы.
Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 8 ноября.
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