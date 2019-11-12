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Более 5% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за минувшую ночь
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Ноября 2019, 12:08
Как рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что за прошедшую ночь в Москве и Подмосковье выпало около трех миллиметров осадков, что составляет более пяти процентов от месячной климатической нормы осадков.
Отмечается, что за минувшую ночь выпало около трех миллиметров. При норме ноября в 58 миллиметров, это более пяти процентов. Всего с начала месяца выпало 24 миллиметра осадков.
Текущая неделя в Московском регионе будет сухой и практически без осадков. Лишь во вторник в некоторых районах Подмосковья пройдут небольшие дожди.
Во вторник в столице и области температура остается выше климатической нормы, столбики термометров зафиксируются на отметке около 7 градусов тепла.
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