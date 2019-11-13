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Погода без осадков и до плюс 7 градусов ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Ноября 2019, 13:15
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 13 ноября в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 7 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем погоду в Москве и области будет определять северо-западная часть обширного антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице 5-7 градусов, по области 2-7 градусов.
Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 70-75%.
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