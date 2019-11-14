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Оружейный арсенал обнаружили у жителя Жуковского
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2019, 10:35
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью, что полицейские и сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области задержали 44-летнего жителя подмосковного Жуковского, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Отмечается, что при обыске в квартире правонарушителя, расположенной в одном из домов по улице Гагарина, полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова и револьвером Наган, охотничий карабин «Сайга-12к», имеющий признаки переделки, охотничье ружье, мелкокалиберная винтовка, около 1,3 тысячи патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы.
Она добавила, что часть изъятых боеприпасов оказалась пригодной для выстрелов. Остальное направили на экспертизу.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
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