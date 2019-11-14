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До 9 градусов тепла и погода без осадков ожидается в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2019, 10:45
Как информируется на сайте «Метеоновости», что предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться на периферии антициклона, воздух прогреется максимум до 9 градусов.
Отмечается, что при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7, по области 4-9 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.
Синоптики подчеркивают, что погодные условия в Московском регионе изменятся незначительно. Сохраняется повышенный фон атмосферного давления, мало измениться температурный режим.
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