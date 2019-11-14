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19 сотрудников Пенсионного фонда РФ в Серпухове скрывали сведения о своих доходах
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Общество — 14 Ноября 2019, 10:47
Как информируется на сайте прокуратуры Московской области, что в Серпухове после проверки прокуратурой отделения Пенсионного фонда РФ к дисциплинарной ответственности привлекли 19 сотрудников за сокрытие и занижение своего уровня дохода.
Отмечается, что проверка показала, что работниками указанного подразделения Пенсионного фонда допускались случаи предоставления недостоверных сведений о принадлежащем им и их супругам недвижимом имуществе.
Также была скрыта информация о наличии автотранспортных средств, о доходах, уровень которых был занижен.
По результатам проверки Серпуховская городская прокуратура внесла руководителю регионального управления Пенсионного фонда представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 19 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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