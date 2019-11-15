15ноября 2019
пятница
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Без осадков и до плюс 9 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Ноября 2019, 10:40
Как информируется на сайте «Метеоновости», что сухая погода и до 9 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 15 ноября.
Отмечается, что предстоящим днем столичный регион продолжает находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.
Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.
Положительная аномалия температуры составит 4-5 градусов. Еще выше станет и без того высокий фон атмосферного давления.
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