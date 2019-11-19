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Кратковременный дождь и до плюс 6 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Ноября 2019, 10:55
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Подмосковье 19 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь, максимальная температура воздуха днем составит плюс 6 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 4-6, по области - 1-6 градусов.
Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.
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