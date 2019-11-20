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Две гранаты времен ВОВ обнаружили в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2019, 12:23
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в городском округе Солнечногорск в деревне Носово обнаружили две гранаты времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Отмечается, что в 16:15 19 ноября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступил сигнал об обнаружении в деревне Носово двух гранат РГД-33 времен ВОВ.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД городского округа Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса».
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