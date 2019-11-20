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Пассажиры метро перекодировали уже 1,3 млн «Троек» для бесплатной пересадки на МЦД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2019, 12:28
Как проинформировал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, что пассажиры столичной подземки уже перекодировали 1,3 миллиона транспортных карт «Тройка», перекодировка необходима для использования карты на МЦД.
Отмечается, что 20 ноября стартовала перекодировка карт «Тройка», необходимая для оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и получения бесплатной пересадки на МЦД. Чтобы активировать карточку, нужно обратиться в кассу метро либо использовать билетный автомат.
Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года. Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.
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