21ноября 2019
четверг
|
В Подмосковье температура упала до минус 11 градусов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Ноября 2019, 10:30
Как информируется на сайте «Метеовести», что в Центральной России с опозданием на 11 суток наступила метеорологическая зима, в Москве и Подмосковье температура местами опустилась до самых низких значений за текущую осень.
Отмечается, что в Москве к 09:00 столбики термометров показывали минус 8,4 градуса, а в Подмосковье (Черусти) метеорологи зафиксировали минус 11,8 градуса. Это самые низкие температуры за текущую осень.
Атмосферное давление в столице в утренние часы составило 771,4 миллиметра ртутного столба. Это на 25-26 единиц выше положенного и для этого дня является рекордным в XXI веке, приближаясь к абсолютному максимуму ноября – 776 миллиметров ртутного столба.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
вечером -6 -8 ночью -7 -9
Котировки
Партнеры