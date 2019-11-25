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Стало известно, куда россияне поедут на Новый год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2019, 11:26
Как информирует газета «Известия», что самое популярное у россиян направление зимнего отдыха – курорты Краснодарского края, Крым, а также Таиланд и Турция.
Отмечается, что в среднем, путешественники, желающие отдохнуть на новогодних каникулах на отечественных курортах, равно как и за границей, начали бронировать туры за два-три месяца, а некоторые даже раньше.
По данным более 100 туроператоров, среди внутренних направлений для отдыха на Новый год лидируют Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), Крым и Кавминводы. Также активно расходятся билеты в Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелию.
Эксперты отмечают, что спрос на курорты Краснодарского края среди российских направлений на новогодние праздники составляет более 95%. При этом некоторые отели уже заполнены более чем на 50 и 70%.
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