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Более 30 природных зон обустроят для зимнего отдыха в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2019, 11:25
Как информирует пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья, что в Московской области для активного отдыха жителей зимой обустроят 31 природную зону, где появятся 39 лыжных трасс.
Отмечается, что в Подмосковье зимние развлечения будут организованы и на природных зонах – это городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады, ландшафтные природные объекты.
На территории 31 природной зоны появится 39 лыжных трасс, 22 прогулочных зоны, 18 горок для катания на санках и тюбингах, а также восемь мест для барбекю.
Всего на территории Подмосковья откроются 84 лыжных трасс и 248 горок для катания на санках и тюбингах.
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