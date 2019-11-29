29ноября 2019
пятница
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Осадки и температура до +2 градусов ожидаются в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2019, 11:24
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 29 ноября в Подмосковье и Москве температура воздуха может подняться до +2 градусов, местами пройдут небольшие осадки.
Отмечается, что по сведению Метеобюро Москвы и области, днем 29 ноября при облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 – плюс 2 градуса, по области – минус 3 – плюс 2. Ветер южного направления, 6-11 метров в секунду», - говорится в сообщении.
Из-за такой погоды у метеочувствительных людей возможны скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, сосудистые нарушения.
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