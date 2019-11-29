29ноября 2019
пятница
|
Почти вдвое выросло количество вызовов на номер 112 с 2015 года в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 29 Ноября 2019, 11:28
Как информирует пресс-служба системы-112 Московской области, что на единый номер спасения 112 в Подмосковье поступает более 86% всех вызовов экстренных служб, в 2015 году количество звонков составляло лишь 42% от общего числа.
Отмечается, что остальные 14% вызовов поступают на традиционные номера 01, 02, 03 и 04, а также 101–104». Для безопасности и удобства жителей Подмосковья эти номера не выводятся из эксплуатации.
Более 66% обращений на номер 112 адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 27% – полиции и ГИБДД, остальные 7% – пожарной охране, аварийной газовой службе и другим службам. Ежедневно в подмосковную систему-112 поступает порядка 22 тысяч вызовов.
Система-112 Московской области становится все более востребованной среди жителей и гостей региона.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры