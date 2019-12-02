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Более 3 тыс км региональных дорог обработали против гололеда в Подмосковье за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2019, 13:36
Как проинформировала пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что В Подмосковье прошедшей ночью задействовали 135 единиц спецтехники для уборки снега и обработки противогололедными материалами дорог.
Отмечается, что дорожные службы Подмосковья круглосуточно смотрят за изменениями погодных условий, чтобы обеспечить безопасность движения на проезжей части.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик подчеркнул, что в приоритетном порядке обрабатываются наиболее аварийные участки: мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы. За минувшие сутки 135 единиц техники обработали порядка 3,2 тысячи километров региональных дорог Подмосковья.
Он добавил, что дорожные службы проводят мониторинг обстановки на проезжей части и оперативно взаимодействуют с экстренными службами.
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